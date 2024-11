Entenda por que 32ª rodada do Brasileirão foi considerada perfeita pelo Corinthians

O Corinthians é só sorrisos após a vitória no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, não é só o triunfo no Derby que animou o Timão. Praticamente todos os resultados da 35ª rodada ajudaram a equipe.

A rodada foi considerada perfeita pelo clube do Parque São Jorge. Além de ganhar do maior rival, o time viu a grande maioria dos concorrentes diretos tropeçarem na rodada.

Das sete equipes abaixo do Corinthians na tabela de classificação, o único que venceu foi o lanterna Atlético-GO, com 13 pontos pontos a menos que o time de Ramón Díaz.

Além disso, as seis equipes à frente do clube, que brigam por uma vaga na próxima edição da Sul-Americana, apenas o Vitória ganhou. A equipe alvinegra, portanto, conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e se manteve perto dos rivais que ocupam a zona de classificação à competição continental.

As três vitórias seguidas fizeram o Corinthians sonhar cada vez mais com uma vaga na Sul-Americana. No momento, o time é o 13º colocado da Série A, com 38 pontos, quatro de vantagem sobre o G4.

Aliás, em caso de vitória do Timão na próxima rodada, a equipe de Ramón Díaz ficará entre os classificados à Sula de 2025. O sétimo ao 12º colocados do Brasileirão garantem vaga no torneio. E, no momento, quem ocupa a 12ª posição é o Vitória, próximo adversário do Corinthians, com a mesma pontuação.

Sendo assim, basta vencer o Leão para se afastar de vez da degola e brigar de forma mais acintosa pela classificação à Sul-Americana. O duelo com o Vitória está agendado para sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão.