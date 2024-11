Em dúvida sobre Ramón para 2025, Corinthians conversa com Luís Castro

O Corinthians conversa com o técnico Luís Castro e avalia a contratação do comandante para a próxima temporada. Ramón Díaz não está garantido no cargo para 2025 e a diretoria corintiana avalia positivamente o nome do treinador ex-Botafogo.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a reta final do Campeonato Brasileiro vai ser fundamental para o futuro de Ramón, que melhorou o time na liga nacional, mas foi contestado internamente por decisões nas eliminatórias contra Flamengo e Racing.

Mesmo sem ter batido o martelo, a cúpula corintiana já monitora o mercado e tem Luís Castro como principal alvo. Igor Zveibrucker, empresário e amigo do presidente Augusto Melo, tem participado das conversas com o português.

Apesar de não ter qualquer cargo oficial no clube, Igor foi até a Bahia, onde Luís Castro passa suas férias, para abrir diálogo com o treinador.

O Corinthians tem mais seis jogos para fazer no Brasileirão antes do elenco entrar de férias. A falta de uma decisão quanto ao futuro de Ramón passa pela possibilidade do time engatar resultados positivos na liga nacional, o que poderia render vaga na Copa Sul-Americana e até mesmo classificação para a Libertadores em um cenário mais otimista. Um bom fechamento de ano seria o trunfo para o comandante argentino seguir à frente da equipe.

Com Ramón Díaz à beira do campo, o Corinthians acumula 27 jogos, com 10 vitórias, nove empates e oito derrotas, o que gera um aproveitamento de 48,1%.

Luís Castro está sem clube desde que foi desligado do Al-Nassr, equipe que conta com estrelas como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. O comandante deixou o Botafogo quando o clube estava na liderança do Campeonato Brasileiro de 2023.