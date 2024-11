Dívida do Flamengo controlada? Novo estádio preocupa, diz Mauro Cezar

A construção do estádio próprio do Flamengo preocupa mais do que o aumento de quase R$ 400 milhões na dívida do clube em 2024, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Segundo Mauro Cezar, a dívida permanece controlada, e o custo da casa própria rubro-negra é o que pode desequilibrar as contas.

Considerando a receita rubro-negra, a dívida líquida não significa um clube em crise financeira, já que representa 0,4% da arrecadação anual de 2023. Aumentou a dívida porque comprou um terreno e jogadores caros. Ou seja, fez uma dívida mas também adquiriu patrimônio.

Isso é normal, não é nada para alguém ficar preocupado. O torcedor do Flamengo que tem que ficar preocupado é com o estádio — como vai ser erguido o estádio. Mauro Cezar

O colunista destacou que o próximo presidente do Flamengo terá como prioridade financeira traçar um plano claro de pagamento do estádio.

Aí sim estaremos falando de números muito mais elevados, de um comprometimento muito maior se não tiver um projeto de investimento muito elaborado, que até agora a gente não sabe porque não sabemos nem quem será o presidente a partir de janeiro. Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra