Destaque na base do Corinthians, Luiz Fernando vai ser relacionado para jogo contra o Vitória

O ponta Luiz Fernando, de apenas 17 anos, vai ser novidade na lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O garoto transita entre as equipes sub-17 e sub-20 do Timão, e agradou à comissão técnica do profissional no dia a dia.

Essa é a primeira convocação do jovem atacante ao time de cima. Na atual temporada, o atleta participou de 44 jogos entre competições do sub-17 e do sub-20, com 10 gols marcados.

No começo de setembro, Luiz Fernando firmou seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até agosto de 2026. Sua multa rescisória é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 123 milhões na cotação atual).

A escolha de Ramón Díaz e sua comissão de levar Luiz Fernando para Salvador foi divulgada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Além de Luiz, o zagueiro Renato, titular da equipe sub-20, deve figurar no banco de reservas, já que Cacá e André Ramalho estão no departamento médico.

Corinthians e Vitória se enfrentam neste sábado, ás 16h30 (de Brasília), no Barradão.