Destaque do Botafogo, Luiz Henrique é eleito o melhor jogador do mês de outubro do Campeonato Brasileiro

Destaque do Botafogo, Luiz Henrique foi eleito o melhor jogador do mês de outubro do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira. O atacante foi titular nos três jogos que o Glorioso disputou nesse período, com duas vitórias e um empate.

Em outubro, o Botafogo venceu o Athletico-PR (1 a 0), empatou com o Criciúma (1 a 1) e derrotou o RB Bragantino (1 a 0). Apesar da invencibilidade da equipe carioca no mês, Luiz Henrique não marcou gols ou deu assistências nesses jogos.

Ao todo, no Brasileirão, o atacante tem sete gols e três assistências em 30 partidas.

Parabéns, LH! ??? Mais um prêmio pelo desempenho espetacular no Campeonato Brasileiro! Nosso Pantera foi eleito o Craque de outubro! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Upw8LPftGd ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 8, 2024

Além dos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, em outubro, Luiz Henrique disputou dois jogos com a Seleção Brasileira e marcou nas vitórias sobre o Chile (2 a 1) e o Peru (4 a 0), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante foi convocado novamente pelo treinador Dorival Júnior para a Data Fifa de novembro, quando o Brasil enfrenta a Venezuela, no dia 14 de novembro, quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, e o Uruguai, no dia 18, terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 16h30, quando recebe o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O Glorioso segue na liderança da competição, com 67 pontos, seis a mais que o vice-líder Palmeiras. Enquanto a equipe mato-grossense ocupa a 18ª posição, com 28.