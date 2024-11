Desfalcado, Vasco treina no Ceará e fecha preparação para pegar o Fortaleza no Brasileirão

O Vasco está preparado para o embate diante do Fortaleza, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, já em solo cearense, o elenco cruzmaltino realizou os últimos ajustes e finalizou a preparação para o confronto. A bola rola neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

Para o duelo contra o Leão do Pici, o Vasco terá dois desfalques importantes. O zagueiro João Victor foi expulso na derrota para o Botafogo, na última rodada, e precisará cumprir suspensão. Além dele, o meia Payet também não viajou com o grupo por conta de um incômodo na coxa esquerda.

Em contrapartida, o Cruzmaltino também ganhou dois reforços entre os relacionados. Philippe Coutinho retorna após ter sido poupado nos últimos dois jogos da equipe. Outro que pintou na convocatória foi o meia Paulinho, que se recuperou de grave lesão no joelho direito e voltou a aparecer na lista depois de nove meses de recuperação.

Na noite desta sexta-feira, na capital cearense, o Vasco da Gama encerrou a preparação para o duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão! ???? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/MDudHwDVKW ? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 8, 2024

Com os desfalques, a tendência é que o técnico Rafael Paiva faça mudanças na equipe titular que enfrentará o Fortaleza. Maicon deve assumir a vaga de João Victor ao lado de Léo no setor defensivo, enquanto Coutinho, Galdames e Maxime Dominguez são opções para o lugar de Payet.

Dessa forma, um provável Vasco para o confronto tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho (Galdames ou Máxime Dominguez); Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez e Vegetti.

Atual nono colocado com 43 pontos, o Vasco tem oscilado no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas - a última delas, inclusive, foi na terça-feira (05), contra o Botafogo, por 3 a 0. Já o Fortaleza ocupa o terceiro lugar, com 60 pontos.