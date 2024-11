Cruzeiro renova com patrocinadora máster por valor recorde na história do clube

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (8), a renovação de contrato com a Betfair, patrocinadora máster da equipe. O novo vínculo com a casa de apostas é válido até dezembro de 2026 e, segundo comunicado, se tornou o maior da história do clube em termos financeiros.

"Patrocinar o Cruzeiro é mais do que dar suporte para o clube. É entender a dimensão da camisa azul e branca mais pesada do mundo. A Betfair reconhece a grandeza do Cabuloso e levou o sentimento dos torcedores até o alto do Pico da Bandeira, o lugar mais alto do estado, para reforçar quem é indiscutivelmente o maior de Minas. Betfair e Cruzeiro Esporte Clube. Juntos até o final de 2026. Juntos até o fim", escreveu o Cruzeiro nas redes sociais.

O anúncio da renovação foi feito junto com o ex-lateral direito Maicon, ídolo do Cruzeiro e com passagens pela seleção brasileira, no alto do Pico da Bandeira, ponto mais alto do estado de Minas Gerais. A empresa patrocina o clube mineiro desde janeiro de 2023.

Além da camisa da equipe masculina, a Betfair estampa seu nome na parte superior das costas do time feminino do Cruzeiro. O logo da empresa também está presente em todas as mídias digitais do clube, backdrops de entrevistas e no ônibus oficial da equipe. O acordo também contempla entregas na bermuda do time masculino e no banco de reservas.

"Estamos muito felizes em anunciar a renovação da parceria entre Cruzeiro e Betfair, uma marca de enorme relevância, que tem estado ao nosso lado em momentos importantes de nossa trajetória. Além do aspecto financeiro, essa renovação representa uma confiança mútua em um trabalho sólido que beneficia a Betfair, o Cruzeiro e também o nosso torcedor. Juntos, vamos alcançar grandes conquistas e um futuro promissor", disse Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro.

O Cruzeiro volta a campo neste sábado (9), às 19h (de Brasília), quando recebe o Criciúma, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Nessa partida, a Betfair preparou uma ação especial e vai erguer um bandeirão na arquibancada antes da bola rolar.