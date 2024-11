Cruzeiro abre vendas de setor exclusivo para final da Sul-Americana

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro iniciou a venda de ingressos para o setor destinado aos seus torcedores no duelo contra o Racing, na final da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Os sócios Cinco Estrelas terão prioridade de compra, e caso ainda haja ingressos disponíveis, haverá abertura para os torcedores que não são sócios, a partir das 11h (de Brasília) deste sábado.

? Vendas abertas para o setor exclusivo do Cruzeiro (categoria 3), na final da Sudamericana! Sócio 5 Estrelas tem a prioridade de compra nesta sexta-feira. Acesse o código individual na área do Sócio: https://t.co/UANxUo1UGJ > Ingressos e faça o passo a passo no site de vendas... pic.twitter.com/HkUcYb92rh ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) November 8, 2024

Todos os sócios terão um código único e individual que ficará disponibilizado exclusivamente na área de sócio no socio5estrelas.com.br.

Com o código, o sócio deverá acessar o site de vendas da Conmebol realizar o login e inserir o código para liberar a compra no setor exclusivo do Cruzeiro. Será permitido a compra de até quatro ingressos por código.

A carga total para o setor exclusivo do Cruzeiro será de 12 mil ingressos, em um estádio que comporta 45.000 torcedores.

O torcedor cruzeirense também pode optar pelos setores de torcida mista (categorias um e dois). Para adquirir os ingressos, o torcedor deverá ir direto para o site da Conmebol e ficar atento à abertura de novos lotes de venda.

VALOR DOS INGRESSOS

- CATEGORIA um (torcida mista):

Preço variável: 130 a 200 dólares (de R$ 750 a R$ 1155) - conforme o setor selecionado

- CATEGORIA dois (torcida mista):

Preço único: 100 dólares (cerca de R$ 555)

- CATEGORIA três (setor exclusivo à torcida do Cruzeiro):

Preço único: 60 dólares (equivale a aproximadamente R$ 350).