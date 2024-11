Corinthians encerra preparação para jogo contra o Vitória; veja provável escalação

O elenco do Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, os jogadores realizaram o último ensaio no CT Joaquim Grava antes da partida, que será disputada em Salvador.

Para o duelo, o técnico Ramón Díaz não terá à disposição os zagueiros Cacá e André Ramalho, que estão em recuperação no departamento médico, e os laterais Matheuzinho e Hugo, ambos suspensos.

Por outro lado, o meia Igor Coronado, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta a integrar a lista de relacionados.

Assim, um provável Corinthians que vai enfrentar o Vitória tem: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Nesta sexta, os atletas tiveram sessões de vídeos com a comissão técnica antes de irem para uma ativação física na academia. Já nos gramados, o preparador físico Diego Pereira comandou o aquecimento e, depois, Ramón Díaz promoveu um trabalho de bola parada ofensiva e defensiva com a equipe.

O Timão chega embalado para o duelo, com três triunfos seguidos na liga nacional (contra Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras). Com os resultados positivos, a equipe saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 13ª posição, com 38 pontos conquistados.

O jogo entre Corinthians e Vitória será neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão.