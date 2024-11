Comentado no Santos, Jorge Sampaoli acerta com equipe francesa

Jorge Sampaoli frustrou os santistas que tinham esperança de vê-lo de volta à Vila Belmiro no próximo ano. O treinador argentino seguirá na Europa e acertou com o Rennes, da França, segundo informações do L'Equipe.

O Santos passa por um período de indefinição em relação ao treinador em 2025. Fábio Carille chegou a ser questionado pelo desempenho do time durante a Série B do Brasileirão, mas a pressão diminuiu após os últimos resultados positivos. Existe a chance de o comandante seguir no Peixe.

Aos 64 anos, Sampaoli volta ao futebol após mais de um ano. Seu último clube foi o Flamengo, em 2023, em um trabalho recheado de polêmicas. No Brasil, também dirigiu o Atlético-MG em 2020. O trabalho no Santos foi realizado em 2019.

Na França, Sampaoli teve uma experiência no comando do Olympique de Marselha, durante duas temporadas, sem resultados expressivos.