Com trabalhos táticos, Athletico-PR finaliza preparação para pegar o São Paulo

O Athletico-PR encerrou na manhã desta sexta-feira, no CAT Caju, em Curitiba, a preparação para o duelo contra o São Paulo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Os preparativos para o confronto contaram com cinco sessões de treino ao elenco no decorrer da semana. O técnico Lucho González e sua comissão comandaram nesta sexta trabalhos táticos e simulações de jogo. As atividades foram baseadas na estratégia que será utilizada contra o Tricolor.

Após o treino, a comissão técnica definiu os 24 atletas relacionados para o jogo. No entanto, o Athletico-PR não divulgou os nomes que estarão presentes no Morumbis.

Lucho González não poderá contar com Cuello e Nikão. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vitória e terá que cumprir suspensão, enquanto o segundo é desfalque por pertencer ao São Paulo. Mastriani, Canobbio, Christian e Madson - lesionados - também desfalcam o Furacão.

Assim, uma provável escalação do Athletico-PR tem: Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, João Cruz e Felipinho; Zapelli, Pablo e Julimar.

O Athletico-PR precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Até o momento, o Furacão é o 17º colocado, com 34 pontos. O São Paulo aparece na sexta posição, com 54 unidades.