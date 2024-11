Com Luiz Araújo, Flamengo faz penúltimo treino para enfrentar o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo avançou nos preparativos para enfrentar o Atlético-MG, pela grande decisão da Copa do Brasil. Luiz Araújo treinou com o grupo e foi a grande novidade da penúltima atividade do Rubro-Negro antes do confronto.

O jogador, que trabalhou no gramado ao lado de seus companheiros, ficou quase dois meses de fora, já que se recuperava de uma fratura na cartilagem do joelho direito. Luiz Araújo sofreu essa lesão no empate em 1 a 1 contra o Vasco, pelo Brasileirão, no dia 15 de setembro.

Diante disso, o atacante vira uma opção para a comissão técnica liderada por Felipe Luís e será relacionado para a grande decisão diante do Galo.

O treinamento desta sexta-feira teve enfoque tático e técnico e Felipe Luís ainda não esboçou o time titular. O treinador tem uma baixa certa: De La Cruz. O uruguaio ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

O Flamengo ainda tem mais um dia de treinamentos neste sábado. Após a atividade no CT Ninho do Urubu, a delegação irá completa para Belo Horizonte. As equipes se enfrentam no domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, casa do Atlético-MG.

Com a vitória por 3 a 1 obtida no Maracanã, no duelo de ida, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que leva o título da Copa do Brasil. Em caso de igualdade do placar agregado, a decisão irá para as penalidades máximas em Belo Horizonte.