Com acesso do Santos encaminhado, Guilherme mira objetivos individuais na Série B

Guilherme vem sendo um dos grandes destaques do Santos em 2024. O atacante tem suma importância na campanha do clube na Série B do Campeonato Brasileiro e corre atrás de alguns objetivos individuais nesta reta final de ano.

O jogador de 29 anos briga pela artilharia do torneio. No momento, ele está na terceira colocação, com 10 bolas na rede em 29 aparições. O líder é Erick Pulga, do Ceará, com 12. Caio Dantas, do Guarani, está em segundo, com 11.

Além da briga pelo posto de goleador, Guilherme também mira ser o maior garçom da Série B. No momento, ele lidera, com oito assistências, assim como Lucas Lima, do Sport.

O atacante tem mais três jogos para tentar encerrar o ano na liderança dos dois quesitos. O Santos enfrenta Coritiba, CRB e Sport.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.