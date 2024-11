Carlo Ancelotti explica 'sumiço' de Endrick no time do Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti explicou a ausência de Endrick nos últimos jogos do Real Madrid durante entrevista coletiva antes do duelo contra o Osasuna, neste sábado (9), pelo Campeonato Espanhol.

O objetivo é superar o momento [ruim] rapidamente, não dar minutos a esses jogadores [Endrick e Arda]

O que aconteceu

O brasileiro de 18 anos não entrou em campo nos últimos cinco jogos do Real Madrid. O time não vive bom momento e vem de derrotas para Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, e Milan, pela Liga dos Campeões.

Carlo Ancelotti prioriza ajeitar o time para reencontrar o caminho das vitórias a dar minutos para jogadores mais jovens, como Endrick.

Ao mesmo tempo, o técnico não descarta a entrada de Endrick nos próximos jogos. Ele acredita que tanto o brasileiro como Arda Güler, turco de 19 anos, podem ajudar o Real Madrid a recuperar a boa fase.

Ele está pronto para jogar. Tem se saído muito bem e mostrado muita qualidade nos treinos. O mesmo vale para Arda; são jovens e estão se destacando. A ideia coletiva de superar este momento o mais rápido possível pode ser alcançada com Endrick? Acredito que sim. E pode ser alcançada com Arda? Acredito que sim, mas o objetivo é superar o momento rapidamente, não dar minutos a esses jogadores. Podemos superar a situação com a presença de Arda, pois ele está muito bem, e também com Endrick

Endrick tem nove jogos com a camisa do Real Madrid, 107 minutos jogados e dois gols marcados. Ele não entra em campo desde 2 de outubro, quando foi titular do time na derrota para o Lille, pela Liga dos Campeões.

O que mais ele disse

Mbappé fora da seleção francesa. "Não conversei com ele sobre isso e não vou falar sobre. É um assunto com o treinador da seleção nacional e não tenho o direito de julgar suas decisões. Ele tomou essa decisão e temos que aceitá-la. Não me permito julgar esse tipo de decisão. Mbappé está bem, motivado, triste como todos nós, mas motivado para superar este momento".

Má fase é de todos. "É um momento difícil para todos. Não estou falando apenas de Mbappé; posso falar igualmente de Vinícius, Rodrygo, Bellingham, de todos e de mim. É normal. É um momento difícil e não é algo raro. Não hesito em dizer isso e é normal que aconteça no futebol, um esporte onde a derrota é parte do jogo. Não estamos acostumados porque tudo saiu perfeitamente nos últimos tempos".

Solução para má fase. "Conversamos e tentamos avaliar a situação com os jogadores. Acreditamos ter encontrado a solução. Obviamente, isso é teoria e depois vem a prática, mostrando amanhã uma versão diferente das que apresentamos nos últimos jogos. Vejo o time unido, motivado e ciente do que está acontecendo, além de perceber que identificamos a solução correta. Mas teremos que esperar até amanhã para ver se agimos da maneira certa".