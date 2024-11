Boavista vira SAF, mira Série B, compra terreno e promete CT de excelência

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Boavista, clube de Saquarema que está na Primeira Divisão do Campeonato Carioca, se tornou SAF e tem planos ambiciosos. O projeto foi anunciado em um pomposo evento nesta quinta-feira (7), no bairro da Barra da Tijuca (RJ), com a presença de empresários, dirigentes, jogadores e ex-atletas.

O que aconteceu

A agremiação teve 80% de sua Sociedade Anônima adquirida pelo grupo "Arte da Bola", dos empresários Marcelo Pedrosa e Vlouner Martins, que são do ramo da construção civil.

A SAF tem adquirido softwares de última geração para scout e análise de desempenho. Equipamentos para o departamento médico estão sendo comprados e, no evento, destacou-se que "muitos clubes do Brasil não possuem".

A ideia é montar um elenco para toda a temporada, aproveitando o calendário cheio. O foco é ter uma equipe mesclando jovens e jogadores com minutagem alta em séries inferiores.

O experiente Vagner Love, hoje no Avaí, está na mira, mas a diretoria desconversa. Outro que pode pintar no Boavista é o zagueiro Matheus Mascarenhas, revelado pelo Fluminense e que estava na Romênia.

A base também passa por uma grande reestruturação e demandará investimentos. A equipe sub-20, recentemente, chegou à inédita semifinal de Campeonato Carioca da categoria e disputará a Copinha em 2025.

No evento, o Boavista anunciou Caio Zanardi como novo técnico. Ele foi formado nas divisões de base do Palmeiras, comandou a seleção brasileira sub-17 e fez carreira no mercado asiático, ficando fora do Brasil por 15 anos. O profissional, inclusive, mora em Portugal, mas topou o desafio acreditando no projeto.

O Boavista SAF almeja chegar na Série B em até oito anos, embora tenha otimismo de atingir a meta antes. Em 2025, o clube disputará a Série D, além da Copa do Brasil, do Carioca e da Copa Rio.

Então, na verdade não seriam nem oito anos, né? Seria menos. Em seis anos queremos disputar a Série B. Esse é o objetivo inicial. Pode ser antes ou pode ser depois. Eu, como empresário, sei que a gente traça metas e tem dificuldades. Estamos acostumados a resolver problemas, absorver os problemas e dar continuidade. Eu acredito que em seis anos a gente está disputando a Série B

Investimento não é revelado: 'Foi um bom dinheiro'

Marcelo Pedrosa e Vlouner Martins: os donos da SAF do Boavista Imagem: Bruno Braz / UOL

O UOL questionou Marcelo Pedrosa sobre o investimento feito para comprar o Boavista. O empresário não quis revelar os números, mas diz que além de aplicar uma alta quantia para adquirir os 80% também precisou assumir as dívidas.

É um bom valor. Foi designado um valor, e aí tinham algumas dívidas do clube que tivemos que assumir também. Num total, agora de cabeça eu não sei, mas foi um bom dinheiro [risos]

Antigo dono deixa o clube para se candidatar no Botafogo

O Boavista já possuía um dono, ainda que não pela regulamentação da SAF. Empresário bem-sucedido, João Paulo Magalhães deixou o cargo de presidente para se candidatar à presidência associativa do Botafogo, seu clube de coração. Ele é apoiado pelo atual presidente alvinegro, Durcésio Mello.

João Paulo Magalhães assumiu a gestão do Boavista em 2012. Ele é filho do banqueiro José Luiz Magalhães Lins, muito conhecido na alta sociedade carioca.

Previsão de CT pronto em 2 anos

Nos planos de crescimento do Boavista está um terreno que já foi comprado para a construção de um CT no Rio. Segundo a nova diretoria, o centro de treinamento ficará pronto em dois anos e promete ser de "excelência" no Brasil, com infraestrutura moderna.

Enquanto isso, o profissional treinará no que hoje é utilizado pelo base. As atividades acontecem num CT alugado em Vargem Pequena, na Zona Oeste (RJ).

Estádio em Saquarema passará por reformas

O Boavista seguirá mandando seus jogos no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, na Região dos Lagos (RJ). O local, porém, passará por reformas já com investimento da SAF.

A ideia é receber os quatro grandes clubes do Rio no estádio durante o Estadual. Serão obras estruturais e também no gramado. A capacidade atual é de 4.315 pessoas.

Mascote e novo escudo

SAF do Boavista revelou mascote inspirado no personagem Hulk Imagem: Bruno Braz / UOL

A SAF também promoveu uma mudança de identidade visual no Boavista. O escudo foi modificado para uma versão mais moderna e minimalista, deixando para trás o antigo, que possuía uma árvore. A ideia, segundo a apresentação, é que novo "flutue por todos os ambientes".

Também foi adotado um personagem inspirado em Hulk como mascote oficial do clube. O herói dos cinemas e quadrinhos já era utilizado informalmente pela torcida, mas a diretoria decidiu oficializar e colocar uma versão mais "sarada".

Irmão de Vini Jr, Branco, Marçal, ex-CEO do Vasco...

Coordenador da base da CBF, Branco conversa com Marcelo e Vlouber, donos da SAF do Boavista Imagem: Eduardo Neves/Boavista SC

O evento de divulgação da SAF do Boavista surpreendeu pelo luxo. Ele aconteceu no centro de convenções do shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ).

Foi servido um jantar com variedades frutos do mar, massas, carnes e sobremesas. Entre as bebidas, wiskhy, vinho, champagne e chope. Um grupo de pagode finalizou a noite com um show ao vivo.

Diversas figuras do mundo da bola estiveram presentes: Branco, tetracampeão do mundo e coordenador de base da CBF; Américo Faria, ex-supervisor de futebol da CBF; Luiz Mello, ex-CEO da SAF do Vasco; Euriquinho e Álvaro, filhos do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda; Marçal, lateral esquerdo do Botafogo; Netinho, irmão de Vinícius Júnior e ex-jogador do Boavista; Wilson Gotardo, ex-jogador do Botafogo, além de muitos empresários de atletas, dirigentes e integrantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).