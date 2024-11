Atlético-MG lança pacotes de viagem à final da Libertadores

O Atlético-MG lançou nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília), uma série de pacotes de viagem à final da Libertadores, que será disputada no dia 30 de novembro, contra o Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Os valores dos pacotes variam entre R$ 2.3000,00 e R$ 3.337,00 e podem ser adquiridos no site goliveeventos.com.br.

? Vamos invadir Buenos Galo! ?? ? O Galo criou pacotes especiais para a final da Libertadores. Saída de Belo Horizonte, translado de ônibus (modelos executivo e semileito), pernoite com hotel em Foz do Iguaçu e opções sem ou com ingresso do setor exclusivo da Massa. ?? Galo x... pic.twitter.com/BlKp1wyGAq ? Atlético (@Atletico) November 8, 2024

Os pacotes contemplam o translado ida e volta de ônibus, partindo de Belo Horizonte até o estádio da decisão, além de garantir ingressos no setor exclusivo dos sócios torcedores. A saída está marcada para o dia 27 de novembro e a chegada em Buenos Aires será na manhã do dia da partida.

O trajeto dos torcedores do Atlético-MG até a Argentina terá uma parada em Foz do Iguaçu-PR, com pernoite em um hotel local para descanso. Na volta a Belo Horizonte, o roteiro será o mesmo, com início da viagem algumas horas após o término do jogo contra o Botafogo.

Serão disponibilizados dois tipos de ônibus para a viagem - convencional e semileito -, além de pacotes que incluem ou não os ingressos. Os tickets disponíveis para o setor Sívori, reservado para a torcida alvinegra, estão divididos entre os níveis inferior (sem cadeiras) e superior das arquibancadas.

Os pacotes são oferecidos pela mesma empresa que opera a Conexão Arena MRV, a GO LIVE, com pagamento via PIX ou parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito.

Roteiro da viagem

Ida para Buenos Aires

Saída: 27/11 (quarta-feira)

Pernoite em Foz do Iguaçu: 28/11 (quinta)

Chegada em Buenos Aires: 30/11 (sábado)

volta para Belo Horizonte

Retorno: 30/11 (sábado)

Pernoite em Foz do Iguaçu: 01/12 (domingo)

Chegada em Belo Horizonte: 03/12 (terça)

Preços dos pacotes (1º Lote):

Ônibus Convencional

Sem ingresso: R$ 2.300,00

Ingresso 3B: R$ 2.605,00

Ingresso 3C: R$ 2.727,00

Ônibus Semileito