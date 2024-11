Atlético-GO x Red Bull Bragantino: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-GO volta a campo neste sábado para encarar o Red Bull Bragantino. O confronto acontece às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: O jogo será transmitido exclusivamente pelo Premiere, no pay-per-view.

Os donos da casa estão na lanterna da competição. O Atlético-GO tem apenas 25 pontos na Série A.

A equipe goiana, porém, ainda sonha em escapar da degola. O Dragão está motivado, principalmente após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG na rodada passada.

O Atlético-GO poderá contar com um reforço importante para essa partida. O técnico Anderson Gomes terá a volta do zagueiro Adriano Martins, que cumpriu suspensão no triunfo sobre o Galo e volta a ficar à disposição.

DRAGÃO PRONTO! Fechamos a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. SÁBADO É NO ACCIOLY! ???? ?: Ingryd Oliveira #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/bWa3LU3IxP ? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) November 8, 2024

Já o Red Bull Bragantino também está na briga contra o rebaixamento e não vence há oito rodadas. O time de Bragança Paulista conseguiu sair da degola na rodada passada, mesmo depois do empate sem gols contra o Cuiabá.

O Massa Bruta quer aproveitar o fato de enfrentar o lanterna para pontuar e se afastar do Z-4.

O treinador Fernando Seabra não terá à disposição o meia Matheus Fernandes, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, Jadsom e Henry Mosquera estão de volta depois de terem cumprido suspensão na última rodada.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO X RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 9 de novembro de 2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa-RJ)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius (Adriano Martins) Guilherme e Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney) e Shaylon; Alejo Cruz (Matías Lacava), Derek e Luiz Fernando.



Técnico: Anderson Gomes

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Vitinho, Vinicinho e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra