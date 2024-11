António não se arrepende de ter recusado Atlético para ficar no Corinthians

António Oliveira, ex-técnico do Corinthians, foi alvo de uma investida do Atlético-MG em março, enquanto ainda era técnico do Timão, após o Galo demitir Felipão. No entanto, acabou permanecendo no clube paulista.

O que aconteceu

O Galo procurou António Oliveira para tirá-lo do Corinthians. Ele confirmou a tentativa em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar no canal do UOL Esporte no YouTube.

O português, que havia assumido o comando do Timão cerca de um mês antes, optou por recusar a investida. Ele conta que não se arrepende da decisão e ouviu pedidos para permanecer no clube.

Há uma coisa que levo para mim, independentemente, às vezes falam: 'mas podia ter ido...' Não. Tenho valores e tenho uma palavra, e a palavra para mim é de honra, portanto, e essa vale muito mais do que um papel que eu possa eventualmente assinar. Eu não podia, passado um mês ou um mês e meio de eu estar no Corinthians. Tive vários jogadores que, sabendo da situação, imploraram (para não sair), nós começamos a construir vínculos. Eu não posso entrar num clube em um mês e no outro já sair. Eu acho que para a imagem do treinador, podem até criticar esta minha afirmação, não vou dizer a palavra, mas faz parte da minha forma de estar e de ser, não vale tudo.

Até que a minha família e comigo próprio, eu ficar bem comigo próprio, a melhor decisão foi ter ficado e não me arrependi de nada daquilo que tomei porque, como eu disse, a minha imagem vale muito mais do que isso e as oportunidades vão com certeza surgir. António Oliveira

