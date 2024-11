André Ramalho mira vaga na Sula e pede Corinthians protagonista em 2025

Recuperado no Brasileirão após vencer o clássico contra o Palmeiras na segunda-feira (4), o Corinthians respirou contra o Z-4 e já começa a pensar em outros objetivos. Uma vaga na próxima Sul-Americana está na mira do clube, como conta o zagueiro André Ramalho.

O que aconteceu

Segundo o defensor, o objetivo do Corinthians para 2025 terá que ser a volta ao caminho do protagonismo. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (11) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Ramalho, que foi anunciado em julho como reforço, vê o elenco do Timão qualificado e espera terminar a atual temporada com uma vaga na sul-americana de 2025. O zagueiro diz que a mentalidade do clube deve ser de 'brigar por todos os títulos'.

Esse tem que ser o nosso objetivo (voltar a ser protagonista em 2025). Temos um elenco qualificado para isso e estamos em um clube dessa proporção. Logicamente temos que entender que estamos falando do ano seguinte e o nosso foco ainda tem que ser passar por essa situação, tudo que vem acontecendo e finalizar bem o ano, não só se distanciar da zona do rebaixamento, mas também brigar pela Sul-Americana. Muita gente fala da Libertadores, mas a gente sabe que é muito difícil porque tem que ganhar todos os jogos para isso, o que é possível, porém temos que manter os pés no chão André Ramalho, ao UOL.

Esse ano brigar o máximo possível e, sim, 2025 trabalhar para poder ser o Corinthians que todo mundo conhece, que é brigar por todos os títulos possíveis. Essa é a missão do clube e a nossa, esse tem que ser o pensamento para todos que estão aqui, quem pensa diferente disso acho que não tem que estar aqui, a mentalidade de todo mundo aqui, dentro desse clube, tem que ser sempre jogar por títulos e brigar pelo mais alto lugar André Ramalho.

