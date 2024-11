Ancelotti quer reação do Real contra o Osasuna e fala sobre não convocação de Mbappé

Buscando superar o mau desempenho nos últimos jogos, o Real Madrid enfrenta o Osasuna neste sábado e espera voltar ao caminho das vitórias. Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti disse acreditar que encontrou uma solução para o problema da equipe Merengue.

"O Osasuna está muito bem, eles estão muito bem-posicionados na tabela. É uma boa oportunidade para voltar a jogar bem. Amanhã pode ser uma oportunidade para voltar a vencer. Achamos que encontramos uma solução, mas na prática temos que provar isso. A equipe está ciente do que está acontecendo", disse o treinador.

Nos últimos dias, saíram notícias na mídia espanhola de que o astro Kylian Mbappé estaria cansado de atuar como centroavante, querendo disputar posição no lado esquerdo com o brasileiro Vinícius Júnior. Entretanto, Ancelotti rechaçou a possibilidade.

"Não acredito que mudar a posição do jogador irá fazer diferença, até porque Mbappé tem características para jogar como avançado, embora às vezes mudem de posição. Não é um problema de posição ofensiva, mas sim de posição defensiva", argumentou Ancelotti.

Ainda falando sobre Mbappé, o técnico italiano revelou que o jogador está chateado após ser não chamado por Didier Deschamps para defender a seleção francesa na próxima data Fifa.

"Não vou falar com ele sobre este assunto, não sou eu quem deve julgar esta decisão. Temos que aceitá-la. Mbappé está motivado e decepcionado com o que está acontecendo", finalizou o italiano.

O Real Madrid saiu derrotado nos últimos dois jogos que disputou, sendo goleado por 4 a 0 em casa no El Clásico contra o Barcelona e sendo superado pelo Milan por 3 a 1, na Liga dos Campeões.

Com 24 pontos em 11 jogos, o Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol. O clube Merengue recebe o Osasuna neste sábado, às 10h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.