Com gol brasileiro, Al-Hilal vence e vira líder do Campeonato Saudita

O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq nesta sexta-feira (08) por 3 a 1, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Saudita, jogando sem Neymar, lesionado.

Os gols foram marcados por Mitrovic, Malcom e Al-Qahtani, pelos donos da casa, e Vitinho, pelos visitantes. O Al-Hilal conquistou a vitória e foi à primeira posição do torneio, com 28 pontos. Já o Al-Ettifaq se manteve com 11 pontos e seguiu na 11ª colocação da tabela.

Como foi o jogo

O Al-Hilal abriu o placar em primeiro tempo equilibrado e com poucas finalizações. Até os 30 minutos iniciais, nenhum dos times havia criado uma oportunidade de gol. Jogando com uma linha de cinco defensores, o Al-Ettifaq tentou aproveitar os contra-ataques, mas acabou sofrendo um gol no final dos primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa o duelo ficou mais competitivo, mas o Al-Hilal conquistou a vitória. Com três gols marcados nos 45 minutos finais, os donos da casa, que não contaram com Neymar, venceram o confronto e chegaram a liderança. O Al-Ettifaq até conseguiu uma penalidade no final do confronto, mas não o suficiente para tirar a vitória do Al-Hilal.

Gols e destaques

Gol de Mitrovic abriu o placar! O atacante do Al-Hilal se posicionou entre os zagueiros e recebeu belo cruzamento rasteiro de Renan Lodi, para finalizar e fazer 1 a 0 aos 47 minutos da primeira etapa.

Malcom ampliou ao final do segundo tempo! O brasileiro fez um belo gol, driblando o goleiro e finalizando para fechar o duelo em 2 a 0, aos 41 minutos do segundo tempo.

Vitinho diminuiu de pênalti para o Al-Ettifaq! Após toque de mão de Cancelo dentro da área, o árbitro marcou a penalidade, convertida pelo brasileiro aos 49 minutos.

Malcom tocou para Qahtani ampliar novamente! O brasileiro tocou dentro da grande área para o atacante saudita, que girou e bateu sem chances para o goleiro adversário, aos 51 da segunda etapa.

Ficha técnica

Al-Hilal 3 x 1 Al-Ettifaq

Competição: 10ª rodada do Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena - Riade, Arábia Saudita

Data e hora: 08 de novembro de 2024, às 11h45 (de Brasília)

Árbitro: Urs Schnyder

Gols: Mitrovic, aos 47'/1ºT, Malcom, aos 41'/2ºT, Vitinho, aos 49'/2ºT, Al-Qahtani, aos 51'/2ºT

Amarelos: Al Olayan, João Cancelo, Al Malki, Al-Dawsari, Al-Sebyani

Vermelho: Radif

Al-Hilal: Bounou; Cancelo (Yami), Koulibaly, Al Bulayhi e Renan Lodi (Al-Harbi); Nasser Al Dawsari (Al-Qahtani) e Milinkovic-Savic; Malcom, Aldawsari (Kanno), Marcos Leonardo (Al-Hamdan) e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

Al-Ettifaq: Rodák; Al Otaibi, Al-Sebyani (Abdulrahman), Abdullah Madu, Hindi e Al Olayan (João Costa); Wijnaldum, Al Malki (Álvaro Medrán) e Fofana (Vitinho); Toko Ekambi e Moussa Dembélé (Radif) . Técnico: Steven Gerrard