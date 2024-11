Abel cobra aplausos da torcida após vaias: 'Vamos apoiar, c...'

Do UOL, em São Paulo

O técnico Abel Ferreira cobrou aplausos da torcida do Palmeiras após a vitória da equipe sobre o Grêmio por 1 a 0, nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

"Vamos apoiar, caralho", disse Abel Ferreira. O treinador palmeirense direcionou o pedido à torcida gesticulando logo depois do apito final no Allianz Parque.

A cobrança veio após a equipe sair vaiada ao término do primeiro tempo. Torcedores palmeirenses protestaram e cobraram o elenco na ida para o intervalo, quando o placar ainda estava 0 a 0.

Não é mole não. Muita folga para pouca obrigação. Torcedores do Palmeiras no Allianz Parque

O grito se refere às folgas que o elenco tem ganhado em meio ao calendário mais espaçado após as quedas na Libertadores e na Copa do Brasil. Os resultados e o desempenho não vêm agradando.

O clima da torcida com o elenco não era dos melhores desde antes do jogo. Os torcedores não gritaram o nome dos jogadores e de Abel Ferreira antes do duelo, diferentemente de outras partidas.

Abel já havia cornetado falta de apoio da torcida no último jogo no Allianz. Após o empate contra o Fortaleza, o treinador afirmou que lamentou o apoio menor.

Nossos torcedores, como te disse, são soberanos e têm direito de se expressar como quiserem. Tenho carinho muito grande por eles, mas nós também precisamos muito deles nesta luta. E nos últimos dez minutos faltou também da parte deles um bocadinho... não acredito que eles estejam fartos de ganharem títulos, não acredito nisso. Vou fazer quatro anos e já ganhamos 10/11 títulos, eles também não estão fartos de ganhar títulos como eu. Esperava também um bocadinho deles nos últimos 10/15 minutos, quando comecei a puxar eles para empurrar nossa equipe para frente. São fundamentais. Eles têm todo direito de mostrar sua opinião em função daquilo que é o desempenho da nossa equipe. Abel Ferreira, em entrevista coletiva após jogo contra o Fortaleza

Estêvão garantiu a vitória nesta sexta-feira. O camisa 41 teve mais uma atuação de destaque e marcou o único gol do jogo já no segundo tempo.