Wellington Rato iguala número de assistências de sua primeira temporada pelo São Paulo

O meia Wellington Rato foi decisivo na vitória do São Paulo sobre o Bahia na última terça-feira, por 3 a 0. Além de marcar o segundo gol, o camisa 27 contribuiu com uma assistência para o último tento. Assim, ele igualou o número de passes para gol de sua primeira temporada pelo Tricolor.

Rato anotou nove assistências na atual temporada, mesmo número de 2023. O meia foi o principal garçom do elenco Tricolor na temporada passada, o que está se repetindo neste ano.

Ao todo, Rato participou de dez gols do São Paulo no ano, em 38 jogos disputados. O tento contra o Bahia foi o primeiro do meia desde o golaço que marcou contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil de 2023.

A lesão no início da temporada atrapalhou o desempenho de Rato em 2024. O número de partidas da atual temporada (38) é bem menor em relação ao de 2023, quando disputou 64 jogos.

Apesar de ter perdido a titularidade recentemente, Rato tem voltado a ganhar espaço com Zubeldía. O meia entrou em 13 das últimas 14 partidas do São Paulo, sendo sete como titular.

O meia e o São Paulo voltam a campo neste sábado, contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Morumbis a partir das 21h (de Brasília).