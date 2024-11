Vikor Gyokeres, do Sporting, é eleito o melhor da semana na Liga dos Campeões

O sueco Viktor Gyokeres, do Sporting, foi eleito o melhor jogador da semana na Liga dos Campeões, nesta quinta-feira. O centroavante anotou um hat-trick na vitória do clube português sobre o Manchester City, por 4 a 1, no Estádio José Alvalade.

Gyokeres venceu a concorrência de 3 jogadores: do colombiano Luis Díaz, que marcou três gols na vitória do Liverpool sobre o Bayer Leverkusen, do alemão Nicolas Kuhn, autor de dois no triunfo do Celtic diante do Leipzig, e do marfinense Karim Konaté, que balançou as redes duas vezes na vitória do RB Salzburg contra o Feyernoord (3 a 1).

1st: Viktor Gyökeres

2nd: Luis Díaz

3rd: Nicolas Kühn

4th: Karim Konaté Player of the Week has been confirmed ?@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/HILAeia6h2 ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2024

Destaque do Sporting, Viktor Gyokeres é um dos artilheiros da Liga dos Campeões, com cinco gols, empatado com Raphinha e Lewandowski, do Barcelona, e Harry Kane, do Bayern de Munique.

Na temporada, o sueco tem 23 bolas na rede e quatro assistências, em 17 jogos.

Com a vitória sobre o Manchester City, o Sporting assumiu a vice-liderança da fase de liga da competição, com dez pontos conquistados, dois a menos que o Liverpool.

O clube português volta a campo neste domingo, às 15h45 (de Brasília), quando visita o Braga, pela 11ª rodada do Campeonato Português, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting lidera a competição com 30 pontos e 100% de aproveitamento.