Venda de ingressos para jogo do Brasil contra o Uruguai começa nesta quinta-feira

Brasil e Uruguai se enfrentam na Arena Fonte Nova, na Bahia, no dia 19 de novembro, às 21h45 (de Brasília), em jogo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Os ingressos para o duelo começam a ser comercializados nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília).

Cerca de 50 mil ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 100. As compras podem ser feitas apenas de forma online, seja pelo site ou aplicativo da Ingresse.

A CBF disponibilizou cerca de 8 mil ingressos solidários, com valor único de R$ 100, correspondendo a aproximadamente 17% da capacidade total do estádio. Para adquirir esses ingressos, será permitida a compra de até dois por CPF, mediante a doação de 2 quilos de alimentos por pessoa, a serem entregues no Portão 19 no momento de acesso ao estádio. Nos demais setores, será possível a compra de até quatro ingressos por CPF.

A expectativa é arrecadar aproximadamente 16 mil quilos de alimentos, que serão encaminhados para o NACCI (Núcleo de Apoio à Criança com Câncer), a Instituição Conceição Macedo e o Hospital Martagão Gesteira.

A partida contra o Uruguai será a última da Seleção Brasileira no ano de 2024. Em Salvador, o Brasil tem bom retrospecto e nunca perdeu: são 15 vitórias e seis empates em 21 partidas.

Assim, a equipe comandada por Dorival Júnior espera contar com a boa estatística para se manter entre os primeiros colocados da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, o Brasil está em quarto lugar, com 16 pontos conquistados.

Antes do jogo contra os uruguaios, a Seleção Brasileira terá um compromisso diante da Venezuela, fora de casa, no dia 14 de novembro. O jogo é válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Veja todos os preços das entradas para o jogo contra o Uruguai

? Cadeira Superior Norte (Ingresso Solidário): R$ 100,00. Compra de dois ingressos por CPF e mediante doação de 2 Kgs de alimento não perecível por pessoa no momento do acesso. As entregas deverão ser realizadas no Portão 19.

? Cadeira Superior Leste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

? Cadeira Superior Oeste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

? Cadeira Norte Inferior: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

? Cadeira Norte Intermediário: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

? Cadeira Especial Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

? Cadeira Leste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

? Cadeira Leste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

? Cadeira Sudeste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

? Cadeira Sudeste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

? Cadeira Visitante: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

? Lounge Premium: R$ 800 (inteira) e R$ 500 (infantil)