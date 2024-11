Tottenham é derrotado pelo Galatasaray e perde a liderança da Liga Europa

O Tottenham visitou o Galatasaray, da Turquia, nesta quinta-feira, pela quarta rodada da Liga Europa. No Rams Park, o time da casa venceu por 3 a 2, com gols de Victor Osimhen (2) e Yunus Akgun. Os visitantes descontaram com Will Lankshear e Dominic Solanke.

Com o resultado, o Tottenham permanece com nove pontos, perde a liderança e cai para a quinta posição. Essa foi a primeira derrota da equipe inglesa na competição. Por outro lado, o Galatasaray vai aos dez pontos e assume, provisoriamente, a ponta da tabela.

O Tottenham volta a campo neste domingo, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Ipswich Town, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Galatasaray encara o Samsunspor também no domingo, às 10 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Turco, no Rams Park.

O time da casa abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Após cobrança de falta, a zaga do Tottenham afastou e a bola sobrou para Yunus Akgun, que acertou um belo chute no ângulo.

Aos 18 minutos, Archie Gray lançou para Brennan Johnson, que cruzou para Will Lankshear empatar o jogo para o Tottenham. Victor Osimhen até chegou a balançar as redes aos 29 minutos, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento do atacante do Galatasaray.

Na sequência, o time da casa roubou a bola no campo de ataque e Dries Mertens lançou para Osimhen, que não desperdiçou o presente e recolocou o time turco na frente do placar, aos 31.

Em jogada pelo direito, Mertens recebeu e cruzou na medida para Osimhen, que apenas teve o trabalho de desviar para marcar seu segundo gol no jogo, aos 38 minutos.

Já no segundo tempo, depois de cometer falta dura em Gabriel Sara, Lankshear recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Tottenham com um homem a menos, aos 14 minutos.

Apesar da desvantagem numérica, o Tottenham descontou aos 23 minutos. Após boa jogada pela ponta direita, Pedro Porro recebeu na linha de fundo e cruzou para Dominic Solanke, que tocou de letra e anotou um belo gol.

Aos 30, o Galatasaray ainda teve mais um gol anulado, depois de Mauro Icardi balançar as redes, em posição irregular.