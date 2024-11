Sport conclui aquisição de terreno para ampliar seu CT

Nesta quinta-feira, o Sport oficializou a aquisição de um novo terreno para ampliar e modernizar seu Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, localizado em Paratibe. O clube pernambucano aumentou a área do antigo terreno de nove para 23 hectares, tornando-o o sexto maior CT do futebol brasileiro.

No mês de julho, o time iniciou o processo de aquisição ao assinar um termo de intenção de compra e buscou avaliar as condições estruturais, ambientais e jurídicas do espaço através de estudos e consultorias especializadas. Finalizada esta etapa, efetivou a compra nesta quinta com as assinaturas de Yuri Romão e José Roberto Moura, presidente e vice-presidente do Sport, respectivamente.

??????? ?? ???? ? Nos pênaltis, os #LeõesDaBase do sub-19 bateram o Náutico por 4×2 e se classificaram para a semifinal da Série Ouro da Copa Atlântico! Agora o desafio é contra o Novorizontino/SP, amanhã, às 8h, no CT do Retrô - sede do torneio. pic.twitter.com/Tyea33A9Eo ? Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) November 7, 2024

"Esse é mais um passo importante que a nossa gestão dá. O avanço patrimonial do Clube foi um dos pilares da nossa campanha. Esse progresso nos permitirá ter um acréscimo considerável em nosso patrimônio, abrindo um enorme espaço para a modernização do mesmo. Essa aquisição é sem sombra de dúvidas um investimento para o Clube", disse Yuri Romão.

"Temos um CT já bem estruturado, com ótimos frutos como Joelinton e Pedro Lima, mas temos espaço para crescer ainda mais. Queremos nos tornar em uma verdadeira fábrica de talentos. É um orgulho muito grande para a nossa gestão dar esse passo", complementou.

Vale ressaltar que o Centro de Treinamento será utilizado por todas as categorias de futebol do Sport, tanto no feminino quanto no masculino.