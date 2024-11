Serginho sofre lesão muscular e deve desfalcar o Santos na reta final da Série B

O Santos não deve contar com Serginho nesta reta final de Série B. O meia teve constatada uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita.

O atleta sentiu o incômodo na partida contra o Vila Nova, no último sábado, e precisou ser substituído no segundo tempo. Agora, ele faz tratamento no Departamento Médico do Peixe.

O Santos tem mais três jogos até o final da temporada. Na próxima segunda-feira, o time visita o Coritiba, pela 36ª rodada. A bola rola no gramado do Couto Pereira a partir das 21 horas (de Brasília).

Além de Serginho, o técnico Fábio Carille também não poderá contar com Diego Pituca. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória em Curitiba para subir à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.