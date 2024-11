Seleção faz mal? Matheus Pereira é vítima do Cruzeiro, diz Bodão

Substituído no segundo tempo da derrota do Cruzeiro para o Flamengo, Matheus Pereira apresentou uma queda de desempenho por conta dos companheiros de equipe, afirmou Marco Antônio Rodrigues, no Fim de Papo, nesta quinta (7).

O meia do Cruzeiro estreou pela seleção brasileira no dia 15 de outubro e, desde então, deu uma assistência em cinco jogos por Brasileirão e Copa Sul-Americana.

[O Matheus Pereira] foi abaixo do esperado. Mas o problema é o time, é quem joga do lado. [...] Não é tirar o talento, tem que estimular, aplaudir. Tem que preservar o craque. São tão poucos, que os que tem, você tem que dar espaço. Ele é vítima do mau futebol do Cruzeiro. Ele não vai salvar tudo.

Marco Antônio Rodrigues

