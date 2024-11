São Paulo deseja manter tabu de cinco anos contra o Athletico-PR no Morumbis

O São Paulo recebe o Athletico-PR neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, a equipe busca manter um tabu de cinco anos. Jogando em casa, o Tricolor não sabe o que é perder para o Furacão desde 2019.

A última derrota do Tricolor Paulista para o Athletico-PR no Morumbis ocorreu no dia 10 de novembro de 2019, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, o time, na época comandado por Fernando Diniz, perdeu para os paranaenses por 1 a 0. Marcelo Cirino marcou o único gol da partida.

Após isso, o São Paulo recebeu o Athletico-PR mais quatro vezes e nunca mais perdeu. O Tricolor conquistou três vitórias (2020, 2022 e 2023) e não venceu apenas o duelo de 2021, que terminou em empate sem gols. Todos os jogos foram válidos pelo Brasileiro.

?? Confira os próximos compromissos do Tricolor: ? São Paulo x Athletico-PR

? 09/11 (sábado), às 21h

? MorumBIS

? São Paulo (SP)

? Brasileirão (33ª rodada)

? Sportv e Premiere

?? Ingressos: https://t.co/ju8he6uTiZ ? Red Bull Bragantino x São Paulo

Red Bull Bragantino x São Paulo

Além de ter um bom retrospecto contra o adversário em casa, o São Paulo também é superior no desempenho geral. Nos últimos dez jogos entre as equipes, o Tricolor possui cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com 60% de aproveitamento. A última derrota para o Athletico-PR ocorreu em 2022.

O São Paulo quer vencer neste sábado para se aproximar ainda mais de uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Tricolor ocupa a sexta posição, com 54 pontos, enquanto o Athletico-PR aparece na 17ª colocação, com 34.