Santos já tem sinal verde de Neymar e afaga craque com 'parças' e Sampaoli

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos se vê mais próximo de realizar o sonho de ter Neymar de volta.

Projeto ousado

O Santos imaginava ter Neymar em julho de 2025, mas vê uma chance de repatriar o astro já em janeiro. O otimismo cresceu no Peixe.

Neymar conversa com o Al-Hilal sobre a possibilidade de um acordo amigável para sair no início do próximo ano. O contrato termina em junho da próxima temporada.

O Santos tem o sinal positivo de Neymar pelo retorno e aguarda por essa definição. Se o atacante antecipar o fim do contrato, o Peixe fará todo o possível para tê-lo já daqui a dois meses. Caso ele permaneça, o planejamento para o segundo semestre de 2025 continua de pé.

Neymar quer jogar no Santos. Ele perderia muito dinheiro nessa saída da Arábia Saudita, mas estaria onde é querido e provavelmente em alta antes da próxima Copa. O Peixe vê demonstrações espontâneas de carinho, como a ligação de vídeo para o elenco após a vitória contra o Vila Nova que encaminhou o acesso à Série A.

Como o Santos pagaria Neymar?

O Peixe pensa num acordo que iria além do convencional. A ideia é oferecer o máximo possível como salário base, além de percentuais por ações comerciais, venda de camisas e parte do que o clube receberá de novos patrocinadores.

A relação do presidente Marcelo Teixeira com Neymar e Neymar Pai se estreitou nos últimos meses. O Peixe reuniu vários argumentos para tornar esse sonho mais possível.

A relação comercial cresceu por causa da Blaze, patrocinadora máster do Santos e parceira de Neymar. Neymar Pai intermediou esse acordo e tem contato periódico com a direção. Já se discute uma renovação do vínculo que termina em abril.

O Santos, inclusive, vê Neymar Pai como intermediário para grandes negócios além da Blaze, como fundos árabes. Muito se fala sobre Neymar Pai "comprar o Santos", mas o plano é que ele ajude o Peixe numa possível abertura de ações para o mercado internacional.

O clube da Vila Belmiro adotou outras medidas menores, mas consideradas importantes, como a contratação de Armênio Neto como chefe do marketing. O publicitário é parceiro comercial da família Neymar e um dos elos com o estafe do astro. Armênio já desenhou um plano para ter o Menino da Vila de volta.

Outra ponte é o ídolo Léo, hoje dirigente do Santos e amigo de Neymar. A esposa de Léo é Gabi Pozzi, gerente de marketing da empresa de Neymar Pai.

O UOL também ouviu que a ideia de buscar Jorge Sampaoli para 2025 tem a ver com Neymar, que teria curiosidade de trabalhar com o argentino. Neymar falou de Sampaoli e Fernando Diniz para a CBF após a Copa do Mundo de 2022.

Mais exemplos estão na atuação do Santos no mercado. O Peixe deve comprar Serginho, amigo de Neymar, mesmo com desempenho discreto durante o atual empréstimo junto ao Maringá. Ele foi indicado ao Santos por pessoas próximas do jogador. A direção argumenta que o meia foi bem avaliado, mas o afago a Neymar pesou nesse acordo.

Outros nomes na mira também são amigos de Neymar: Paulo Henrique Ganso (Fluminense), Gabigol (Flamengo), Léo Baptistão (Almería) e Danilo (Juventus). Todos teriam mais chance de vir em 2025 se o Ney retornasse. Há a promessa de um bom elenco para o Menino da Vila voltar. Baptistão é o mais acessível.

O Santos sabe que é difícil, mas entende que a sonhada volta de Neymar é uma questão de tempo. E esse tempo pode ser de dois meses até janeiro. Ou, no mais tardar, julho. No Peixe, o retorno do craque é tratado como uma certeza.