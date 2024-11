Salário anual de Neymar é maior que receita de 19 clubes do Brasileirão

Neymar deu sinal positivo ao Santos e acena com um retorno ao Brasil em 2025. Na Arábia Saudita, o craque recebe um salário que, comparado às cifras do futebol brasileiro, só não é maior que o faturamento que o Flamengo teve no ano passado.

Neymar recebe cerca de R$ 160 milhões de euros (R$ 990,3 milhões) por ano do Al-Hilal. Ele fechou contrato de duas temporadas com o clube saudita, com vínculo até junho do ano que vem. O jogador de 32 anos e o time discutirão em janeiro uma possível rescisão.

No Brasil, apenas o Flamengo teve no ano passado uma receita superior ao salário anual do camisa 10: R$ 1,374 bilhão. O levantamento foi feito pela Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo. Os valores de 2024 ainda não foram disponibilizados porque a temporada não acabou.

Todos os outros 19 times do Brasileirão de 2023 faturaram menos que os honorários do astro. Apenas o salário semestral de Neymar já é maior do que a receita de 15 times que disputaram a elite nacional no ano passado.

