Ramón comanda treino tático e faz testes no Corinthians visando jogo contra o Vitória

O elenco do Corinthians treinou nesta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e seguiu preparação para o jogo contra o Vitória, pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico Ramón Díaz orientou um trabalho tático e fez testes com o grupo.

Ramón comandou uma atividade técnica de posse de bola, além de um exercício tático de enfrentamento. No fim, ele aproveitou para testar formações da equipe, que terá desfalques.

O Timão não conta com os laterais Matheuzinho e Hugo, suspensos. O zagueiro André Ramalho, que lesionou a coxa, também é baixa. Já Cacá, com dores nas costas, é tratado como dúvida.

Em contrapartida, o meio-campista Igor Coronado, suspenso no clássico contra o Palmeiras, está à disposição.

Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana, André Carrillo (Charles ou Talles Magno) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Ramón tem mais uma sessão de treino para definir o time que vai a campo. O jogo contra o Vitória será no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão.

O Corinthians vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão e abriu quatro pontos de vantagem sobre o Z4. O time, no momento, é o 13º colocado da tabela de classificação, com 38 pontos.