Por que Flamengo voltou ao Rio mesmo com dois jogos em Belo Horizonte

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem dois jogos em Belo Horizonte consecutivos. O primeiro deles contra o Cruzeiro, que terminou com vitória por 1 a 0 no Independência, e o segundo diante do Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil. Mas por que o clube decidiu voltar ao Rio de Janeiro ao invés de permanecer na capital mineira? O UOL explica.

Os motivos

O Fla chegou a Belo Horizonte na terça e retornou logo após o jogo. A delegação desembarcou no Rio na madrugada desta quinta-feira.

A ida para a final será no sábado. O elenco vai desembarcar na parte da noite novamente em Minas Gerais.

O motivo para o retorno é que o Flamengo prefere fazer a preparação no Ninho do Urubu. Com ótima estrutura e mais reservado, o CT permite que o rubro-negro siga os rituais normalmente. Se ficasse em BH, o clube precisaria correr atrás de um local de treinamento que poderia ter características totalmente diferentes.

Além da privacidade, a maior facilidade com os voos fretados também é levada em conta. O Fla só viaja desta forma e, com isso, evita o desgaste de um embarque comum no aeroporto.

Além disso, vários titulares ficaram no Rio de Janeiro. Todos irão juntos a Belo Horizonte para a decisão, inclusive jogadores lesionados que possam viajar.

O Flamengo fez isso também antes das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes do jogo de volta contra o Palmeiras, o time enfrentou o São Paulo no Morumbis. Mesmo assim, retornou ao Rio antes de ir à capital paulista para o jogo quatro dias depois.