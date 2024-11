Palmeiras x Cruzeiro: veja informações e onde assistir à volta das quartas da Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta quinta-feira, pelo partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte.

O Alviverde está em vantagem no confronto. Na ida, as Crias da Academia venceram por 2 a 0 e, portanto, podem até perder por um gol de diferença para assegurar classificação à semifinal. O vencedor pega Ceará ou Macapá nas semis do torneio.

Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentaram nesta temporada, pela final do Campeonato Brasileiro da categoria. O Verdão ganhou por 5 a 3 no placar agregado e conquistou o terceiro título da competição.

O Alviverde também irá em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-20. As Crias da Academia ganharam a taça em 2019, sobre o próprio Cruzeiro, e em 2022, em cima do Flamengo na grande final.

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro?

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal SporTV, na rede de televisão fechada.