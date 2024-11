Palmeiras tropeça em jogos decisivos e pode ver Botafogo ser campeão no Allianz Parque

O Palmeiras parece cada vez mais distante do título do Campeonato Brasileiro. O time acabou tropeçando em duelos decisivos nas últimas rodadas e viu o Botafogo abrir vantagem na liderança da competição.

A equipe de Abel Ferreira estava colada no time carioca. Na 30ª rodada, o Verdão aproveitou o vacilo do Botafogo no Maracanã, diante do Criciúma, e ficou a um ponto do Glorioso após a vitória sobre o Juventude, por 5 a 3.

De lá para cá, entretanto, o Palmeiras escorregou e perdeu a chance de se manter perto dos líderes. O clube alviverde cedeu o empate ao Fortaleza, terceiro colocado, pela 31ª rodada, e perdeu o clássico para o Corinthians, em Itaquera, pela 32ª rodada.

Por outro lado, o Botafogo ganhou seus últimos dois compromissos, contra Red Bull Bragantino e Vasco. A distância, que poderia ser de um ponto, virou de seis.

Sendo assim, o confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, que deveria definir o título, pode também sagrar o clube carioca como campeão brasileiro.

Se o Glorioso mantiver a vantagem de seis pontos para o segundo colocado até a 36ª rodada, quando encara a equipe alviverde, e vencer a partida, não poderá mais ser alcançada no topo e irá celebrar a taça em pleno Allianz Parque.

O Palmeiras, por sua vez, ainda acredita que pode conquistar o inédito tri brasileiro e junta os cacos antes do embate contra o Grêmio, pela 33ª rodada. A bola rola nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz.