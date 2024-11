Palmeiras anuncia saída do técnico Gustavo Almeida após vice no Brasileirão sub-17

O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira, a saída do técnico Gustavo Almeida, que comandou a equipe pela última vez no vice-campeonato do Brasileirão sub-17.

"O Palmeiras comunica a saída do técnico Gustavo Almeida do comando do time Sub-17. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira", comunicou o clube.

Gustavo Almeida chegou ao Verdão no ano passado, como auxiliar do sub-20. No início desta temporada, tornou-se técnico do sub-17, comandado as Crias da Academia nas campanhas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista da categoria.

No torneio nacional, decidido na última sexta-feira, o Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense, no Allianz Parque, e ficou com o vice-campeonato. Esse, aliás, foi o único revés da equipe na competição.

No Brasileiro sub-17, a equipe disputou 14 jogos, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota, somando 32 gols marcados e dez sofridos. Enquanto no Paulista da categoria, o Alviverde caiu nas quartas de final, nos pênaltis, para o Corinthians. No Estadual, foram 24 jogos, 18 vitórias, três empates e três derrotas, além de 86 gols marcados e 18 sofridos.