Lucas é responsável por quase metade dos gols do São Paulo desde eliminação na Libertadores

Lucas tem chamado o protagonismo para si após a eliminação do São Paulo na Libertadores para o Botafogo. Nos cinco jogos que a equipe disputou, ele balançou as redes quatro vezes. O meia foi responsável por quase metade dos gols do time, que anotou 10 tentos no período.

O meia-atacante voltou a ser decisivo pelo São Paulo na última terça-feira. O camisa sete tricolor marcou o gol que fechou a vitória da equipe sobre o Bahia, por 3 a 1, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Além de marcar contra o Bahia, Lucas balançou as redes nas vitórias diante de Corinthians, por 3 a 1, e Vasco, por 3 a 0. Ele passou em branco apenas na derrota para o Cuiabá, por 2 a 0, e no empate em 1 a 1 com o Criciúma.

Com os quatro gols, Lucas chegou a nove tentos e empatou com Luciano na liderança da artilharia do São Paulo no torneio. O meia, no entanto, precisou de menos jogos (23) do que o camisa 10 (26) para alcançar a marca.

Segundo o Sofascore, o camisa sete também é o jogador são-paulino com mais participações em gols no Brasileiro. Além dos nove tentos, ele também contribuiu com quatro assistências. Neste quesito, Lucas perde apenas para Wellington Rato, que deu cinco passes para gols tricolores.

O meia do São Paulo também é o líder do elenco em passes decisivos (34), duelos ganhos (140) e faltas sofridas (51). O camisa sete ainda é o segundo atleta com mais finalizações no gol (18) e mais dribles certos (38).

Portanto, o craque são-paulino parece ter superado o fracasso nas quartas de final da Libertadores. Lucas chegou a desperdiçar uma penalidade na partida de volta, que terminou empatada em 1 a 1. Ele converteu sua cobrança na disputa por pênaltis, mas o Tricolor perdeu por 5 a 4 e foi eliminado.

Lucas e o São Paulo voltam a campo neste sábado para o duelo contra o Athletico-PR, válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Morumbis a partir das 21h (de Brasília).