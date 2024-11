Kevyson entra em reta final de recuperação e está perto de voltar no Santos

O Santos está perto de contar com um reforço caseiro. O lateral esquerdo Kevyson está próximo de retornar aos gramados. O garoto está em reta final da transição física após sofrer uma ruptura de ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo em fevereiro.

O Menino da Vila já treina com bola no CT Rei Pelé com o restante do elenco. O jogador de 20 anos, entretanto, ainda não deve voltar a jogar no elenco profissional neste ano, já que o calendário já está chegando ao fim.

Ao Alvinegro Praiano tem apenas mais três partidas para disputar. A Série B chega ao fim no dia 27 de novembro.

Uma possibilidade seria escalar Kevyson no Brasileirão de Aspirantes. A equipe paulista está nas quartas de final e terá pela frente o Vasco, em jogo único. Atualmente, o dono da posição no sub-23 é Vinícius Lira.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Kevyson estreou pelo time principal na temporada passada. No total, o lateral disputou 18 partidas, 13 como titular.

Ele iniciou este ano como reservas, mas era o substituto imediato de Felipe Jonatan. O garoto, no entanto, só realizou três jogos em 2024. Ele sofreu a grave contusão com cinco minutos em campo no jogo diante do Guarani, pelo Paulista, e precisou passar por cirurgia. Desde então, não jogou mais.

No profissional, o técnico Fábio Carille conta com Escobar como titular absoluto. O reserva é o jovem Souza. Hayner e Rodrigo Ferreira também podem ser usados na função.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.