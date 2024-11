Joia da base agrada Ramón nos treinos e vive expectativa por primeira chance no Corinthians

O jovem Gui Negão tenta conquistar seu espaço no elenco principal do Corinthians. O jogador tem sido observado no clube pelo técnico Ramón Díaz e vive a expectativa de, em breve, ganhar a primeira chance entre os profissionais.

Gui Negão costumeiramente vinha sendo chamado para completar as atividades e treinar com o grupo principal. Ele, que transita entre as categorias sub-17 e sub-20, já agradava ao antigo técnico da equipe, António Oliveira, e também satisfaz Ramón Díaz.

Dois fatores ajudaram o atacante a ganhar um pouco mais de espaço. Além da contusão de Héctor Hernández, que se ausentará pelo resto da temporada, tanto o time sub-17 como o sub-20 foram eliminados de todos os torneio.

Desta forma, Gui Negão agora pode focar em conquistar uma oportunidade com Ramón Díaz. Anteriormente, ele até treinava com a equipe principal quando chamado, mas descia para defender as categorias inferiores.

Agora, como apurou a Gazeta Esportiva, o jovem tem participado das atividades com mais frequência. Ele chegou, aliás, a ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá, vencido pelo Corinthians por 1 a 0, mas não saiu do banco.

Gui Negão apareceu no treino do Corinthians desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava

A reportagem soube que Ramón não chegou a ter uma conversa isolada com Gui Negão, mas que o garoto lhe agrada. Quem o auxilia no dia a dia são os auxiliares fixos do clube, que são brasileiros. Eles passam as mesmas atividades ao jogador e tentam adaptá-lo o mais rápido possível à dinâmica do futebol profissional.

Guilherme William Silva Inácio, apelidado de Gui Negão, é um dos destaques das categorias de base do Timão. Ele já está no clube há oito anos, desde os nove anos de idade, e teve ascensão rápida no Parque São Jorge.

Ele iniciou a temporada no sub-17, mas, aos 17 anos, já subiu para o sub-20 e pode fazer sua estreia no time principal ainda neste ano. Seu contrato foi recentemente renovado até 2027, com multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (R$ 615 milhões na cotação atual).

Gui Negão pode ser relacionado já para o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão, contra o Vitória. A partida está marcada para sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão. Ele saberá se irá para o duelo um dia antes, ou seja, sexta-feira.