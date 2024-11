Internacional x Fluminense: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Pressionado por alguns maus resultados e pela proximidade da zona de rebaixamento, o Fluminense visita o Internacional nesta sexta-feira, no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: O Premiere transmitirá a partida.

Jhon Arias, o Colombiano Mais Amado do Brasil, foi convocado para defender sua seleção em mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa! Boa sorte, ídolo! ???? pic.twitter.com/2i2Z4tB75m ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 7, 2024

O Tricolor soma 37 pontos, apenas três a mais que a área da degola, aberta pelo Athletico-PR, após empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã. Neste jogo, o técnico Mano Menezes se irritou com a postura do lateral esquerdo Marcelo e a diretoria achou por bem rescindir o contrato do defensor.

Para agravar o grau de dificuldade do jogo para o Fluminense, o Internacional chega embalado por uma invencibilidade de 13 jogos. O time gaúcho venceu o Criciúma em casa por 2 a 0 em casa e, com 56 pontos, defende a entrada no G4, a zona de classificação direta para a Libertadores.

A lista de problemas do Fluminense envolve ainda uma série de desfalques. O time, além de Marcelo, desligado do clube, não terá seis jogadores suspensos. São eles o goleiro Fábio, os zagueiros Thiago Santos e Felipe Melo, os meias Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias e o atacante Kauã Elias. O treinador só vai anunciar o desfigurado time minutos antes do confronto, mas tenta manter o otimismo.

"Claro que estamos falando de muitos jogadores que fazem falta, mas temos atletas de qualidade em condições de atuar e vamos mais uma vez ter que resolver os problemas dentro do grupo", declarou Mano.

Pelo lado do Internacional, o técnico Roger Machado se mostra confiante: "Nós estamos com uma série invicta porque estamos com uma estrutura sólida taticamente e que permite que a qualidade técnica possa decidir os confrontos a nosso favor. Por isso estamos atuando com confiança", disse.

O treinador colorado também não antecipou a escalação que vai mandar a campo, mas não poderá contar com o atacante Wesley, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Gabriel Carvalho e Wanderson disputam posição.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 8 de novembro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)



Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luis Alberto Andrini Nogueira (SP)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Alexandro Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Wanderson); Rafael Borré



Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Lima; Keno e Germán Cano



Técnico: Mano Menezes