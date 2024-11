Fora das copas e longe da liderança, Palmeiras corre risco de viver ano menos vitorioso da era Abel

O Palmeiras vive um fim de temporada melancólico em 2024. Já eliminado das copas e longe da liderança da Série A do Brasileirão, o Alviverde pode, inclusive, presenciar o ano menos vitorioso da era Abel Ferreira.

Contratado de outubro de 2020, o português foi campeão em todas as temporadas que esteve à frente do Verdão. Em seu primeiro ano, por exemplo, conquistou o título da Libertadores e da Copa do Brasil, mesmo com pouco tempo de trabalho.

Na temporada seguinte, o Palmeiras de Abel perdeu a final do Paulistão para o São Paulo, mas concluiu a temporada em alta, com o bicampeonato da Libertadores.

O ano de 2022 não foi diferente. O lusitano ergueu três taças nesta temporadas: Recopa Sul-Americana, Paulistão e a Série A do Brasileiro. Já em 2023, ele conquistou o Estadual no início do ano e, após uma arrancada histórica, tirou o título do Botafogo no Brasileirão. Além, claro, da Supercopa do Brasil.

Desta vez, entretanto, o cenário parece mais desanimador. O Palmeiras iniciou o ano com a taça do Paulistão. Porém, decepcionou nas copas e foi eliminado ainda nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores.

No Brasileirão, a seis rodadas para o término da competição, a distância para o líder Botafogo é de seis pontos. Desta forma, caso o time alviverde não fique em primeiro, confirmará o ano menos vitorioso de toda a era Abel. A única vez que o clube conquistou apenas um título durante toda a temporada desde a chegada do técnico foi em 2021, mas com o taça da Libertadores.

Apesar dos recentes tropeços, contra Fortaleza e Corinthians, o Palmeiras ainda acredita numa volta por cima e mira, embora tenha poucas chances, o inédito tri brasileiro.

Segundo colocado, o time encara o Grêmio nesta sexta-feira, pela 33ª rodada da Série A. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.