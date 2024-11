Flamengo é o time da Série A com mais vitórias desde a chegada de Filipe Luís

O Flamengo venceu o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. Com cinco vitórias sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-negro é o clube da Série A com mais vitórias desde a chegada do treinador.

Ao todo, o Flamengo já disputou oito jogos com Filipe Luís à beira do campo. Foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Nesse período, segundo dados do Sofascore, o Rubro-negro é o clube da Série A com mais pontos conquistados (17), mais chances decisivas criadas (22) e mais finalizações no gol adversário (39).

Além disso, a equipe carioca é a primeira em jogos sem sofrer gols (4), em posses ganhas do ataque (46) e em ações na área adversária (199).

Flamengo entre todos os times da Série A desde a chegada de Filipe Luís: 1° em vitórias (5)

1° em pontos ganhos (17)

1° em grandes chances (22)

1° em finalizações no gol (39)

1° em jogos sem sofrer gol (4)

1° em ações na área rival (199)

1° em posses ganhas no ataque (46)

Somente no Campeonato Brasileiro, foram três vitórias, um empate e uma derrota. Com o resultado sobre o Cruzeiro, o Flamengo foi aos 58 pontos e retomou a 4ª colocação.

Pela Copa do Brasil, com Filipe Luís, são duas vitórias e um empate. O Rubro-Negro garantiu vaga na final da competição após eliminar o Corinthians, na semifinal.

No próximo jogo, o treinador pode conquistar seu primeiro título no comando do Flamengo. A equipe volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, na Arena MRV.

Na partida de ida, no último domingo, o Flamengo venceu por 3 a 1, no Maracanã. Assim, os cariocas podem até perder por um gol de diferença para garantir o título.

Enquanto isso, o Galo precisa de uma vitória por três de vantagem para conquistar a taça. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para a disputa de pênaltis.