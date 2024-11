Flamengo abre vendas de ingressos para jogo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão nesta sexta-feira

O Flamengo inicia, na manhã desta sexta-feira, a venda de ingressos para o duelo contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

As entradas poderão ser adquiridas primeiramente por sócio-torcedores do clube, a partir das 10h. O público geral e a torcida visitante que quiserem comprar os bilhetes de forma online terão de esperar até às 12h de sábado. Os pontos de venda físicos estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, às 10h. Os ingressos estarão disponíveis para compra até 30 minutos antes da partida.

Para o confronto, os torcedores que comprarem ingressos online, em qualquer setor, deverão acessar o estádio por meio da biometria facial cadastrada. As entradas poderão ser adquiridas por meio do site flamengo.superingresso.com.br.

Antes do duelo pelo Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG decidem o campeão da Copa do Brasil. O segundo jogo da final está marcado para o próximo domingo, às 16h, na Arena MRV. Com a vitória de 3 a 1 na ida, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que conquista a taça. Caso o Galo iguale o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a quarta colocação, com 58 pontos, e busca se aproximar do líder Botafogo. Já o Atlético-MG está no 10º lugar, com 41 pontos.

Veja os horários de venda e os valores dos ingressos para Flamengo x Atlético-MG

Horários

08/11, às 10h - Diamante+1 (nível 0)



08/11, às 12h - Diamante / Platina+1 (nível 1)



08/11, às 16h - Platina / Ouro+1 (nível 2)



08/11, às 18h - Ouro / Prata+1 (nível 3)



09/11, às 10h - Prata (nível 4)



09/11, às 12h - Público geral online / Gratuidades online / Visitantes



11/11, às 10h - Pontos de venda físicos e Gratuidades



13/11, às 19h30 - Encerramento das vendas

Valores

Norte (Flamengo)



Diamante: R$20



Platina: R$28



Ouro: R$28



Prata: R$32



Público Geral: R$80 (meia R$40)

Leste Superior (Flamengo)



Diamante: R$20



Platina: R$28



Ouro: R$28



Prata: R$32



Público Geral: R$80 (meia R$40)

Leste Inferior (Flamengo)



Diamante: R$25



Platina: R$35



Ouro: R$35



Prata: R$40



Público Geral: R$100 (meia R$50)

Espaço Fla+ Leste Inferior



R$200

Oeste Inferior (Flamengo)



Diamante: R$25



Platina: R$35



Ouro: R$35



Prata: R$40



Público Geral: R$100 (meia R$50)

Espaço Fla+ Oeste



R$200

Maracanã Mais (Flamengo)



Diamante: R$181,25



Platina: R$223,75



Ouro: R$223,75



Prata: R$245



Público Geral: R$500 (meia R$287,50)

Sul (Flamengo)



Diamante: R$20



Platina: R$28



Ouro: R$28



Prata: R$32



Público Geral: R$80 (meia R$40)

Sul (Visitante)



Visitante: R$80 (meia R$40)