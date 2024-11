Felipe Anderson sofre para engrenar e possui números tímidos desde chegada ao Palmeiras

O atacante Felipe Anderson ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Palmeiras. Contratado no meio do ano, o jogador tem sofrido para convencer a torcida alviverde e possui números tímidos desde o retorno ao Brasil.

O atleta chegou ao Alviverde com status de titular absoluto. Ele não demorou a fazer sua estreia e empolgou a torcida nos primeiros jogos pela movimentação inteligente e a qualidade com a bola nos pés.

Entretanto, de lá para cá, Felipe Anderson não deslanchou. Ele rapidamente conquistou a vaga de titular e teve longa sequência, mas não rendeu como o esperado.

Desde sua contratação, o atacante disputou 19 partidas pelo Palmeiras, 14 como titular. Foram apenas duas bolas nas redes e duas assistências neste período.

As críticas ao jogador se intensificaram após a derrota do Alviverde no Derby da última segunda-feira. O atleta teve a chance de abrir o placar ainda no início do clássico, mas desperdiçou. O time, ao final, foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Em compensação, Felipe Anderson viu Dudu entrar em seu lugar e colocar fogo no jogo. O camisa 7 não marcou gols, tampouco deu assistência, mas trouxe mais perigo à defesa do Timão pelo lado esquerdo do ataque.

A diretoria do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira confiam no potencial do jogador. Ele estava sem clube após a saída da Lazio, da Itália, e assinou contrato com o clube até o fim de 2027.

Espera-se que Felipe Anderson cresça de produção e ajude o Verdão a lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. No momento, o time ocupa o segundo lugar da tabela, com seis pontos a menos que o líder Botafogo.

O próximo compromisso do Alviverde é contra o Grêmio, nesta sexta-feira. O jogo, válido pela 33ª rodada da Série A, está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.