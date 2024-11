Evento inédito da CBF em São Paulo discutirá futuro da gestão no futebol; veja quem estará presente

A CBF Academy, vertente educacional da entidade máxima do futebol no Brasil, promoverá, no próximo dia 26, a 1ª edição do Summit CBF Academy. O evento, que será realizado no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, reunirá autoridades e lideranças do futebol brasileiro na atualidade, a fim de discutir estratégias e inovações que possam moldar a gestão do esporte no futuro.

Diversas palestras com especialistas e gestores de clubes brasileiros serão realizadas. Entre a lista de lideranças presentes, estão o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o ministro do Esporte, André Fufuca, os técnicos das Seleções Brasileiras masculina e feminina, Dorival Júnior e Arthur Elias, respectivamente, além dos coordenadores executivos das Seleções, Rodrigo Caetaneo (masculina) e Cristiane Gambaré (feminina).

Presidentes de diversos clubes brasileiros também marcarão presença no evento. Julio Casares (São Paulo), Leila Pereira (Palmeiras) e Rodolfo Landim (Flamengo), por exemplo, debaterão sobre "Sustentabilidade Financeira e Competitividade entre os Clubes". No tema "Planejamento e Gestão Estratégica de Clubes", os mandatários Alessandro Barcellos (Internacional), Marcelo Teixeira (Santos) e Mário Bittencourt (Fluminense) farão um debate com suas experiências. Os CEOs das SAFs de Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Vasco também participarão de rodas de discussões.

"Quem for ao Summit CBF Academy pode esperar painéis, palestras e workshops ministrados pelos maiores especialistas da indústria do futebol. Serão conteúdos de alto nível sobre inovação, gestão esportiva, performance, entre outros assuntos. É uma excelente oportunidade para absorver conteúdos exclusivos que podem acrescentar muito para quem deseja uma carreira no futebol. Montamos uma programação robusta para trazer discussões sobre tendências e novas tecnologias aplicadas ao futebol", diz Caio Cordeiro, diretor da CBF Academy.

Outros temas além da gestão no futebol também serão abordados, como as apostas esportivas no Brasil e o combate à manipulação de resultados no futebol brasileiro, a nova era de transmissões do futebol e a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

O Summit CBF Academy acontecerá das 9h às 18h (de Brasília). Os ingressos estão à venda no site oficial do evento, com valores a partir de R$ 1.500.

Confira a programação completa do Summit CBF Academy:

Conferência de Abertura (9h às 9h50)



Ednaldo Rodrigues - Presidente da CBF



André Fufuca - Ministro do Esporte

A Nova Era das Transmissões de Futebol (10h às 10h50)



Palestrante: Fernando Manuel - Globo



Palestrante: Fábio Coelho - Presidente do Google Brasil



Moderador: Lilian Tahan - CEO do Metrópoles

Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil, e agora? (10h às 10h50)



Palestrante: Cristiane Gambaré - Coordenadora Técnica das Seleções Brasileiras Femininas de Futebol



Palestrante: Arthur Elias - Treinador da Seleção Brasileira Feminina de Futebol



Palestrante: Iris Sesso - Diretora de Futebol Feminino do Corinthians



Moderador: Alcino Reis - Secretário Geral da CBF

Redes Multiclubes no Futebol Brasileiro (10h às 10h50)



Palestrante: Thairo Arruda - CEO da SAF Botafogo



Palestrante: Raul Aguirre - CEO do Bahia SAF



Palestrante: André Rocha - CEO do Red Bull Bragantino



Moderador: Fernando Trevisan - Diretor da Trevisan Escola de Negócios

O Futuro das Apostas Esportivas no Brasil (11h às 12h)



Palestrante: Régis Dudena - Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda



Palestrante: Pietro Cardia Lorenzoni - Advogado



Moderador: Helio Menezes - Diretor de Compliance da CBF

Ligas em Evolução: Superando Desafios e Construindo Sucessos (11h às 12h)



Palestrante: Marcelo Paz - Presidente da Liga Forte União



Palestrante: Silvio Matos - CEO da Libra



Palestrante: Pedro Paulo - Deputado Federal



Moderador: Alexandre Cordeiro - Presidente do CADE

Marca e Valor: Estratégias de Sucesso na Indústria do Futebol (11h às 12h)



Palestrante: Felipe Rinaldi - Gerente de Marketing Esportivo da Nike



Palestrante: Raphael Rizzo - Ambev



Palestrante: Claudio Paim - Globo



Moderador: Camila Camargo - CEO da Esfera

Planejamento e Gestão Estratégica de Clubes (14h às 14h50)



Palestrante: Mário Bittencourt - Presidente do Fluminense



Palestrante: Alessandro Barcellos - Presidente do Internacional



Palestrante: Marcelo Teixeira - Presidente do Santos



Moderador: Júlio Avelar - Diretor de Competições de Futebol

SAFs em Foco: Transformando a Estrutura dos Clubes de Futebol (14h às 14h50)



Palestrante: Carlos Amodeo - CEO do Vasco SAF



Palestrante: Guilherme Bellintani - CEO da Squadra Sport



Palestrante: Alexandre Mattos - CEO do Cruzeiro



Moderador: Rodrigo Monteiro de Castro - Advogado

O Futuro do Jornalismo Esportivo (14h às 14h50)



Palestrante: Arthur Mahmoud - Charla Podcast



Palestrante: Rodrigo Mattos - Jornalista UOL

Sustentabilidade Financeira e Competitividade dos Clubes (15h às 15h50)



Palestrante: Rodolfo Landim - Presidente do Flamengo



Palestrante: Leila Pereira - Presidente do Palmeiras



Palestrante: Julio Casares - Presidente do SPFC

O Papel do Poder Público no Desenvolvimento do Futebol (15h às 15h50)



Palestrante: Guilherme Derrite - Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo



Palestrante: Paulo Pimenta - Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social



Palestrante: Anielle Franco - Ministra da Igualdade Racial



Moderador: Guilherme Caputo Bastos - Ministro do TST

O Brasil no Cenário Internacional do Futebol (15h às 15h50)



Palestrante: Luis Branco - Expert de Scouting e Mercado no Sporting Clube de Portugal



Palestrante: Bruno Comicholi - Diretor dos Serviços de Governança da Associação de Membros da FIFA



Palestrante: Ricardo Moreira - Vice-Presidente de Operações de Futebol e Diretor Técnico do Orlando City



Moderador: Pedro Trengrouse - Advogado

Profissionalização do Futebol e Formação de Profissionais (16h às 16h50)



Palestrante: Dorival Jr. - Técnico da Seleção Brasileira



Palestrante: Rodrigo Caetano - Coordenador Executivo de Seleções Masculinas da CBF



Palestrante: Caio Cordeiro - Diretor da CBF Academy



Moderador: Athirson Mazzoli - Secretário Nacional de Futebol

Integridade no Futebol: Combate à Manipulação de Resultados (16h às 16h50)



Palestrante: Luís Otávio Veríssimo - Presidente do STJD



Palestrante: Andrei Rodrigues - Diretor-Geral da Polícia Federal



Palestrante: Emilio García Silvero - Diretor Jurídico da FIFA



Moderador: Andre Mattos - Diretor Jurídico da CBF

Mercado e Investimentos no Desenvolvimento do Futebol Brasileiro (16h às 16h50)



Palestrante: Guilherme Ávila - Head de Esportes da XP Investimentos



Palestrante: Jorge Viana - Presidente da APEX



Palestrante: Alessandro Farkuh - Diretor Geral e Sócio do BTG Pactual



Moderador: Marcela Mattiuzo - Advogada