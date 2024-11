Estudo põe Luiz Henrique como jogador mais valioso da Série A; veja lista

Do UOL, em São Paulo

Um estudo feito pelo CIES Observatório do Futebol apontou o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, como o jogador mais valioso atuando na Série A do Brasileirão.

O que aconteceu

Luiz Henrique está avaliado entre 26 e 35 milhões de euros (entre R$ R$ 159,3 milhões e R$ 214,4 milhões). A estimativa do estudo é feita com base em um modelo estatístico dentro de uma base científica.

O levantamento aponta o jogador mais valioso de cada clube da Série A e não a lista completa com todos os atletas. Portanto, não leva em consideração o valor de outros atletas de um mesmo clube e que poderiam aparecer na sequência, por exemplo.

Por ser considerado mais caro que qualquer outro jogador das equipes da primeira divisão do Brasileirão, Luiz Henrique ocupa o topo da lista. Ele é seguido pelo mais valioso do Palmeiras (Flaco López) e pelo do Flamengo (Pedro).

Dez dos 20 times têm um estrangeiro como o jogador mais valioso. São eles: Palmeiras, Bahia, Internacional, São Paulo, Bragantino, Fluminense, Athletico, Grêmio, Cuiabá e Atlético-GO.

Qual o jogador mais valioso de cada clube?