Diniz cita oscilação nos jogos para maus resultados do Cruzeiro

Nesta quarta-feira, o técnico Fernando Diniz concedeu coletiva de imprensa após a derrota do Cruzeiro para o Flamengo por 1 a 0, na Arena Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador apontou a oscilação da equipe durante as partidas como o grande motivo para os maus resultados.

"A equipe tem oscilado na produção dos jogos. Hoje (quarta-feira), por exemplo, tiveram períodos diferentes. Começo foi bom, depois foi ruim o primeiro tempo, aí tomamos gol no começo do segundo tempo. Fiz a mudança, o jogo ficou mais aberto do que a gente gostaria pelo fato de que a gente teve que se expor mais. Estamos aprendendo a ficar mais sólidos, mais fortes. Se tivesse problema dessa natureza, teríamos jogado mal na Argentina e não conseguiríamos a vaga contra o Lanús. Temos que ser mais consistentes", disse o comandante.

Além disso, Diniz ainda explicou a substituição de Matheus Pereira, principal peça ofensiva do Cabuloso. O meia foi trocado por Lautaro Díaz aos 13 minutos do segundo tempo, quando o time mineiro já estava atrás no placar.

"Sobre o Matheus Pereira, uma das coisas que achei é que ele não estava conseguindo fazer pressão e tivemos que ir para atrás. Em todos os jogos, ele conseguiu cumprir muito bem essa função. E a questão da mobilidade, ele também estava doente estes dias, não sei se estava nas melhores condições. Achei que faltou intasidade para manter a pressão e depois mobilidade para o time ficar mais criativo."

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu na oitava posição do Brasileirão, com 44 pontos em 32 jogos. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe disputou quatro jogos na liga nacional e ainda não venceu, tendo três derrotas e um empate.

A Raposa volta a campo neste sábado, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Criciúma, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileiro.