Diego Albuquerque é o novo presidente da CBDA

Nesta quinta-feira, Diego Albuquerque foi eleito o novo presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A eleição foi realizada nesta quinta-feira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a "chapa 1: Inovação" foi a escolhida e irá comandar a CBDA durante o ciclo até as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

A chapa liderada por Diego, que tem Marcelo Falcão como vice-presidente, obteve 127 votos na eleição. A chapa 2, composta por Renato Cordani e Poliana Okimoto, recebeu 124 votos. Depois da apuração, Diego comentou sobre a expectativa de liderar a CBDA nos próximos quatro anos.

"Foi uma disputa muito bonita para as duas chapas. Foi bem disputado. Estamos agora com esse desafio muito grande. A palavra de ordem agora é união. Vamos nos unir para reerguer a entidade. Vamos ter muito trabalho, mas temos muita gente boa para trabalhar em prol dos esportes aquáticos do Brasil", disse o novo mandatário.

Diego Albuquerque, que teve uma gestão bem-sucedida à frente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos nos últimos oito anos, é formado em Gestão Pública Esportiva pela Universidade da Bahia e concluiu o renomado Curso Avançado de Gestão Esportiva do Comitê Olímpico do Brasil.

"A CBDA é gigante e, com muito trabalho, vamos trazer de volta ao lugar que ela merece. Com planejamento e dedicação, as coisas vão se tornar mais fáceis. Vai ser trabalhoso, mas temos muito a entregar. Com inovação, com criatividade, disciplina, vamos colocar a CBDA no patamar que ela merece", relatou.

Árbitro olímpico e ex-presidente da Federação Aquática Pernambucana, o vice-presidente Marcelo espera replicar na CBDA o sucesso alcançado durante sua gestão em Pernambuco.

"O pensamento sempre de procurar fazer o melhor. Tudo que fazemos com amor, dá certo. Quero agradecer a confiança de Diego e vamos trabalhar para entregar o máximo para os esportes aquáticos do Brasil", afirmou.