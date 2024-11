Coutinho volta e Payet vira desfalque para enfrentar o Fortaleza; veja relacionados

O Vasco enfrenta o Fortaleza, no sábado, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visando o duelo, o Cruzmaltino tomou rumo à capital cearense na noite desta quinta-feira com um desfalque importante: Dimitri Payet sentiu um incômodo na coxa esquerda na reapresentação do elenco, nesta quarta-feira, e não estará presente no próximo duelo.

? Relacionados para a viagem rumo ao estado do Ceará! ? ?? O atleta Payet sentiu um incômodo na coxa esquerda na reapresentação do elenco na quarta-feira e não viaja com a delegação. O meia será submetido a exame de imagem.#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/zq6F8CADQl ? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 7, 2024

O meio-campista francês ficará no Rio de Janeiro e será subemtido a exames de imagem para identificar a gravidade da lesão. Outro desfalque para o técnico Rafael Paiva será o zagueiro João Victor, que foi expulso contra o Botafogo e terá de cumprir suspensão. Adson, David, Estrella e JP seguem entregues ao departamento médico.

Por outro lado, Philippe Coutinho, que não esteve nas duas últimas rodadas do Brasileirão, retorna após apresentar fadiga muscular. A tendência, no entanto, é que comece o jogo contra o Fortaleza no banco de reservas.

Outra novidade na lista de relacionados é Paulinho, que está em transição física após lesão séria no joelho. O meio-campista voltou a treinar em outubro e está relacionado pela primeira vez desde janeiro de 2024.

Com 43 pontos em 32 jogos, o Gigante da Colina ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro.

Veja os relacionados do Vasco para a partida contra o Fortaleza:

Goleiros: Léo Jardim, Keiller e Pablo;

Defensores: Puma Rodríguez, Rojas, Paulo Henrique, Léo, Maicon, Lucas Piton e Leandrinho;

Meio-campistas: Sforza, Souza, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Philippe Coutinho, Jair, Paulinho, Maxime Dominguez e Galdames;

Atacantes: Jean David, Alex Teixeira, Emerson Rodríguez, Rayan, Maxsuell e Vegetti.